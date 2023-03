Die Angst vor schneller steigenden Zinsen habe am Dienstag an den US-Börsen einen Kursrutsch ausgelost. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei nach vier Gewinntagen in Folge um 1,72 Prozent auf 32.856,46 Punkte abgesackt. Der marktbreite S&P 500 sei um 1,53 Prozent auf 3.986,37 Punkte gefallen. Für den Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sei es um 1,22 Prozent auf 12.152,17 Punkte nach unten gegangen.



In Asien hätten die Aktienmärkte unterschiedlich auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell reagiert. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach Verlusten zum Handelsanfang schnell ins Plus gedreht sei, sei es in China und Hongkong nach unten gegangen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel rund 0,8 Prozent nachgegeben.



Am heutigen Mittwoch stünden erneut einige Zahlen im Fokus. Symrise, Continental, Brenntag und adidas würden berichten. Die Aktionäre des Sportartikelherstellers müssten sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine deutlich geringere Dividende einstellen. Sie sollten eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie erhalten nach 3,30 Euro im Vorjahr. Im Blick bleibe auch der baldige DAX-Aufsteiger Rheinmetall. Hier habe es eine Cyberattacke gegeben.



Auf der Währungsseite stehe der Euro unter Druck. Der Euro habe am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel sei die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0525 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen.



Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent tiefer auf 15.527 Punkte. Am Dienstagvormittag habe der DAX kurzzeitig mit 15.706 Punkten einen weiteren Höchststand seit Februar des Vorjahres erreicht.Mit der Wall Street sei er dann deutlicher ins Minus gedreht. US-Notenbankchef Jerome Powell habe mit seinen Aussagen vor dem Bankenausschuss des US-Senats für Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt auf der nächsten Sitzung gesorgt, habe es bei der Credit Suisse geheißen. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", habe Powell gesagt.