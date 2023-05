Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hielt sich gestern knapp im Plan, der einen 2. Test von 15.862 vorsah, noch bevor der DAX über 16.080 steigt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das habe lange Zeit nicht so ausgesehen, als ob es noch klappen könnte, doch nun habe der DAX 15.862 erreicht.ACHTUNG! Der DAX beginne heute schwach, sogar unter 15.862. Die Vorbörse takte bei 15.800. Zudem sei die Ausgangslage durch die DAX-Tageskerzenfolge für heute sowieso bärisch. Eins sei klar; unter 15.862 sei es fragwürdig, unmittelbar an ein Aufwärtsszenario für den Zielbereich 16.100/16.150 zu glauben oder gar in diesem Sinne sorglos zu agieren. Der VDAX sei aber gestern ein Maß für größte Sorglosigkeit gewesen, das räche sich nun umgehend. Unter 15.862 (bzw. unter 15.921) sei der DAX gefährdet, direkt bis 15.665/15.662/15.659 zu fallen. DAX-Aufwärtsszenarien zu 16.100/16.150 als oft obligatorische zweite Anstiegsstrecke werde die BNP Paribas heute nur über 15.925 bevorzugen. (31.05.2023/ac/a/m)