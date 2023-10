Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX sollte aufgrund der vorgestrigen Tageskerze Anstiegschancen haben "Der "weiße Hammer" kann ein Indiz dafür sein, dass es heute irgendwann Anstiegschancen bis 15.290/15.310 oder 15.350 oder 15.395/15.435 gibt...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es habe aber auch geheißen: "Zuvor könnte der DAX bis 15.210/15.204 (PP) oder 15.150 konsolidieren...". In der Realität sei der DAX nach einem frühen Hoch bei 15.288 (passe) in einen Pullback zu 15.117 übergegangen (habe gerade noch gepasst), und sei dann wieder angestiegen (passe) und habe bei 15.252 (Nachbörsenhoch 15.305) geendet.Der DAX eröffne heute in der Nähe des gestrigen Tageshochs bei 15.288 oder erreiche 15.288 nach Test einer kleinen Unterstützung die am Vormittag der Bereich 15.225/15.218 darstelle und habe dann ab 15.288 eine Entscheidung zu treffen. Die Frage laute ab 15.288: Schaffe der DAX noch die Ausdehnung der kleinen Anstiegsphase bis 15.395/15.435 oder sei direkt am Mindestziel 15.288/15.305 (c über a) Schluss? Beide Varianten seien gemein bezüglich des späteren Resultats, denn der DAX falle für mich ab 15.288/15.305 oder ab 15.395/15.435 bis 15.100/15.050, ohne dass er zuvor über das Vorwochenhoch 15.575 hinauskomme. (18.10.2023/ac/a/m)