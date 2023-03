Ausblick: Durch den erfolgreichen Ausbruch über den Bremsbereich bei 15.151, die Volumenspitze bei 15.250/15.225, den GD50 und die 15.300er Marke habe sich die charttechnische Ausgangslage für den deutschen Leitindex sichtlich entspannt.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, könnte der DAX bereits Kurs auf die 15.400er Schwelle nehmen. Sobald die deutschen Blue Chips oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen würden, wäre Raum für einen Hochlauf an das Volumenmaximum, das unverändert bei 15.475/15.500 zu finden sei. Gelinge der Sprung über das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020, würde das aktuelle Jahreshoch bei 15.706 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien die Haltestellen nach dem gestrigen Kurssprung neu sortiert. Der erste Halt sei jetzt bei 15.300 zu finden, darunter sollte die 50-Tage-Linie (15.275) zusammen mit der bereits erwähnten Volumenspitze stützend wirken würden. Komme es dort nicht zu einer Aufwärtsreaktion (Stichwort Pullback), müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich um 15.151 gerechnet werden. Würden die Kurse per Tagesschluss unter dieses Level fallen, könnte ein neuerlicher Test der runden 15.000er Barriere nicht ausgeschlossen werden. (30.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips konnten am gestrigen Mittwoch über wichtige Widerstände ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der Verschnaufpause am Dienstag habe der DAX zur Wochenmitte wieder einen Gang höher geschaltet. Dabei sei der Index schon mit dem Opening bei 15.243 gut 100 Punkte über dem Vortagsschluss (15.142) in den Handel gestartet und noch am Vormittag auf das Tagestief bei 15.187 Zählern gefallen. Von dort seien die Notierungen nach oben abgefedert und hätten sich in den Nachmittagsstunden auf das Tageshoch bei 15.342 Punkten geschoben. Dieses Niveau habe der DAX allerdings nicht ganz halten können, zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer bei 15.329 Zählern (+1,2%) notiert.