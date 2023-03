Ausblick: Mit dem Kurssprung vom Freitag habe sich der DAX eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Ausbruch über das Volumenmaximum könnte jetzt zudem für neue Long-Impulse sorgen.



Das Long-Szenario: Könne der Index den Schwung vom Wochenschluss mit in die neue Woche nehmen, hätten die Kurse zunächst Platz für einen Sprint an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 Punkten. Oberhalb dieses horizontalen Widerstands wäre dann Raum für einen Hochlauf an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Zählern. Gelinge auch dort der Break, würden sich die Blicke bereits auf die runde 16.000er Barriere richten.



Das Short-Szenario: Durch den Kursschub hätten sich die Haltestellen auf der Unterseite neu sortiert. Die erste Unterstützung sei dabei nun am Volumenmaximum bei 15.500/15.475 zu finden, darunter sollte die 15.400er-Marke stützend wirken. Komme es indes zu einem größeren Rücksetzer und würden die Blue Chips erneut unter dieses Niveau fallen, würde die 15.300er Schwelle als charttechnischer Halt nachrücken - Gap-Close inklusive. Unterhalb dieser Zone müsste mit dem nächsten Test der Volumenspitze bei 15.250/15.225 gerechnet werden, bevor es um die 15.200er Marke gehen würde. Eine Etage tiefer würde schließlich das Vorwochentief bei 15.151 warten. (06.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) machte am Freitag einen Satz nach oben und ging bei 15.578 (+1,6%) ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem sich der DAX am Donnerstag an der oberen Begrenzung der vormaligen Schiebezone im Bereich von 15.150 Punkten nach oben habe abdrücken können, hätten sich die Aufwärtsimpulse am letzten Tag der Handelswoche fortgesetzt. Dabei seien die Blue Chips schon zum Opening bei 15.431 per Gap-up (Vortagsschluss bei 15.328) über die 15.400er Marke gesprungen und in der Spitze auf das Tageshoch bei 15.590 Zählern gestiegen. Damit sei der Ausbruch über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) auf Anhieb geglückt.