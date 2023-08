Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß gestern früh: "...Die beste DAX Einordnung für heute gelingt mittels der Annahme, dass der DAX zwar höher beginnt, im Tagesverlauf aber zeitweise bis 15.675 fällt, um dann erneut bis 15.800 zu steigen...". Das passte hervorragend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX Tagestief sei bei 15.672 aufgetreten (heute früh sehe man den DAX vorbörslich bei 15.810). Der DAX habe gestern zudem sein "break away" Gap von Dienstag behaupten können. Es sei dabei zurückgegangen über die zweitwichtigste Horizontale des Jahres bei 15.660 und über den roten Abwärtstrend vom Allzeithoch.



Die DAX Tageskerzenfolge der letzten zwei Tage sehe zwar nicht einladend zum Kauf aus, dennoch habe der DAX zumindest die Chance, über die kleine Horizontale bei 15.805 auszubrechen, da der Index heute mit einem kräftigen "gap up" (NVIDIA-Effekt) starte und zwar in der Nähe von 15.803/15.806. BULLISCH: Gelinge ein Stundenschluss über 15.803/15.806 im XETRA-DAX-Handel, so wären die oberen Ziele 15.868 (EMA200/h1/XETRA), um dann eine "Pause" zu machen. Weitere Ziele würden dann am Nachmittag und Freitag die beiden Tages-Pivot-R3 bei 15.957 (XETRA) und 16.016 (indikativ) darstellen, sowie Freitag das "Bull-Keil"-Ziel 16.060. (24.08.2023/ac/a/m)



