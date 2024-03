Ausblick: Mit dem gestrigen Intraday-Top sei das aktuelle Rekordhoch um sechs Punkte nach oben geschoben worden. Gleichzeitig habe der DAX erstmals in seiner Historie oberhalb der 18.000er Barriere aus dem Handel gehen können.



Das Long-Szenario: Könne der Index an die gestrige Aufwärtstendenz anknüpfen und den Ausbruch über die 18.000er Schwelle mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, sollte zunächst das neue Allzeithoch bei 18.044 überboten werden. Gelinge der Sprung auf neue historische Höchststände, wäre der Weg dann wieder frei von charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen weiterhin das Wochentief vom Montag bei 17.903 im Blickpunkt. Würden die Kurse unter dieses Level fallen und auch am Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 keinen Halt finden, könnte das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Schwelle angesteuert werden. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen, müsste mit einem Rücksetzer an das Tief vom 7. März bei 17.619 bzw. mit der Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 gerechnet werden. Unterhalb der 17.500er Schwelle könnte sich dann ein Rücksetzer bis zum Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 entwickeln. (21.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zur Wochenmitte um 0,2% auf einen Endstand bei 18.015 Punkten hinauf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in den zurückliegenden Sitzungen mehrmals an einem Ausbruch über die 18.000er Schwelle per Tagesschluss gescheitert sei, hätten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch den Sprung über die runde Tausender-Marke vollziehen können. Dabei hätten die Notierungen den Handel zum Opening bei 17.988 nahezu unverändert eröffnet (Schlusskurs vom Dienstag bei 17.987) und seien zunächst auf das frühe Tagestief bei 17.956 zurückgefallen. Im Anschluss seien die Kurse jedoch in die Gegenrichtung gedreht und in der Spitze bis auf 18.044 Zähler geklettert.