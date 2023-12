Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat den langgezogenen Herbsttrend verlassen, verteidigt aber bisher sehr sicher seinen Ausbruch über das Sommerhoch 16.529, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe vom Herbsthoch bisher ca. 400 Punkte konsolidiert, was moderat sei.Weitere DAX Konsolidierungstiefs seien unnötig, seit dem 2. Test 16.624 sei alles Nötige im Kasten. Weitere DAX Konsolidierungstiefs seien Kür, z.B. bei 16.595 oder 16.416, aber wohl kaum unter 16.290. In Bezug auf den DAX entscheide sich der Tagesverlauf vor den Feiertagen heute am Stunden-Kijun bei 16.707 und an der Stundenwolke bei 16.715. Der Durchbruch nach oben durch die "Wolke" werde nicht leicht, die BNP Paribas rechne nicht damit, da der Pivot R3 den DAX Tag bei 16.807 begrenze, die Wolke aber erst ab 16.814+1 überwunden sein würde. Im Falle der Abkehr des DAX bei 16.707/16.715 könne es heute im Tagesverlauf Tiefs bei 16.624, 16.595 sowie 16.554/16.530 und 16.440/16.416 geben. (22.12.2023/ac/a/m)