Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX Handel sollte gestern gegen 10 Uhr ein Hoch zeigen, nachdem die Sonntagsleser unlimitiert den Markt betraten und nun erstmal "in der Falle" sitzen und sich einem kleinen "draw down" gegenübersehen (also Buchverlusten), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In bullischen Gesamtwochen am Montag zwischen 8-10 Uhr zu kaufen sei nämlich kein guter Weg. Das DAX Tageshoch sei tatsächlich wie gewünscht zwischen 9-10 Uhr aufgetreten und zwar um 9:50 Uhr, so wie es der Erfahrungswert aus über 20 Jahren Börsenbeobachtung vorhersage.



Der DAX habe erstmals seit Monaten wieder die größte aller existierenden Horizontalhürden bei 16.290 überwunden. Gestern habe der DAX Handel über 16.290 Bestand gehabt. Oberhalb von 16.290 könnte der DAX heute das Allzeithoch 16.529 erreichen. Pullbacks könnten hingegen auf 16.290 abzielen. Pullbacks hätten es aber weiterhin sehr schwer, durchzukommen. Diese Börsenphase sei nicht normal, sondern von Gier geprägt. Der VDAX bei 13 und die ATR bei ca. 100 würden die extreme Lage nachweisen. Dies seien Kennzeichen eins stabilen DAX. Eine kleine erste Unterstützung stelle heute ca. 16.400/16.390 dar, bedingt durch die FDAX-Stundenwolke und die Tiefs der gestrigen 8/9 Uhr Stunde. (05.12.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >