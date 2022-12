Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den Schwung der Wall Street am Donnerstag zunächst mitgenommen, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Powell habe am Mittwoch erklärt, dass die Zeit der großen Zinsanhebungen vorbei sein könnte. Da ein kleinerer Schritt um 0,5 Prozentpunkte allerdings bereits eingepreist gewesen sei, hätten die Wort von Powell kaum echte Überraschungen gebracht. Dennoch: Positive Worte würden an der Börse derzeit gut aufgenommen und würden schnell für steigende Kurse sorgen.Auch wenn der DAX die kräftigen Gewinne vom Handelsstart nicht habe verteidigen können, habe Powell für neue Euphorie gesorgt. (01.12.2022/ac/a/m)