Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Die Quartalszahlen des US-amerikanischen Chip Herstellers NVIDIA haben gestern nicht nur die Wall Street befeuert, sondern auch im deutschen Leitindex DAX einen Rally Schub ausgelöst, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die heimischen Blue Chips bereits zur Eröffnung bei 17.327 mit einem 209 Punkte breiten Aufwärts-Gap auf eine neue Bestmarke gesprungen, hätten diese im weiteren Verlauf jedoch noch mehrmals nach oben verschieben und in der Spitze am Nachmittag schließlich bis auf 17.430 verbessern können. Mit dem Endstand bei 17.370 habe der DAX ein weiteres Rekordhoch auf Schlusskursbasis markiert.Ausblick: Nach den gestrigen Kurssprüngen und dem Ausbruch auf neue historische Höchststände sei die vorangegangene Konsolidierung vorerst beendet. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich jetzt eine kleinere Hürde am neuen Allzeithoch bei 17.430 antragen. Sobald der deutsche Leitindex über dieses Level steige, wäre der Weg anschließend wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung biete sich allerdings bereits die 17.500er-Marke an. Das Short Szenario: Würden die Blue Chips nach dem Rekordlauf dagegen wieder nach unten abdrehen, wäre der erste Halt jetzt am Top vom vergangenen Freitag bei 17.198 zu finden. Würden die Kurse unter dieses Level zurückfallen, müsste auf die 17.100er-Marke geachtet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem Test der oberen Begrenzung der Schiebezone bzw. des Tops vom 6. Februar bei 17.050 kommen. Nach einer Rückkehr in die Seitwärtsphase dürfte die 17.000er-Barriere angesteuert werden. Unterhalb der Tausender-Marke müsste schließlich auf das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 geachtet werden. Darunter sollten das Tagestief vom 13. Februar bei 16.832 und das Tief vom 1. Februar bei 16.822 stützend wirken. (23.02.2024/ac/a/m)