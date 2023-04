Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nur zwei Handelstage nach dem neuen zyklischen Hoch auf Wochenschlusskursbasis gab es am gestrigen Dienstag beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) das prognostizierte auf Intraday-Basis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe der deutsche Blue-Chip-Index so hoch notiert wie seit Mitte Januar 2022 nicht mehr. Ohne größere Widerstände könne dieses 14-Monats-Hoch nun weiter ausgebaut werden, ehe es im Bereich 15.920/16.100 Punkte zu einer breiteren Widerstandszone käme. Das wäre dann aber auch die letzte vor dem Allzeithoch bei 16.290 Zählern, das im November 2021 markiert worden sei. Allerdings signalisiere die gestrige Tageskerze eine mögliche Konsolidierung. Weiter offen sei eine in der vergangenen Woche aufgerissene Notierungslücke bei 15.342/15.425 Punkten, die als Unterstützung diene und inzwischen vom 38-Tage-Durchschnitt verstärkt werde. Hinzu komme die um 15.300 Zähler verlaufende 55-Tage-Linie. Erst darunter müsste man wieder von einer längeren Konsolidierung ausgehen, wobei dann die 15.000er-Zone, spätestens aber das Zweiwochentief 14.809 Punkte stabilisierend wirken sollten. Die am Tief von Mitte Dezember und ferner durch das bisherige Jahrestief definierte Aufwärtstrendline wäre dann ebenfalls zu beachten und diese verlaufe zurzeit knapp unter der 14.600er-Marke. (05.04.2023/ac/a/m)