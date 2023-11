Ausblick: Mit dem kurzzeitigen Ausflug über die runde 16.000er Barriere habe der DAX das aktuelle Monatshoch erneut um ein paar Punkte nach oben geschoben.



Das Long-Szenario: Um weitere Aufwärtsimpulse freizusetzen, müsste der Index jetzt per Tagesschluss über 16.000 Punkte steigen. Oberhalb der 16.000er Marke sollten zur Bestätigung des Ausbruchs auch das 2021er August-Top bei 16.030 bzw. die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 überboten werden. Die nächste Hürde könnte dann am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 angetragen werden, bevor sich ein Hochlauf an das Top vom 16. Juni bei 16.427 und/oder das Allzeithoch bei 16.529 entwickeln könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte zunächst auf die 15.900er Marke geachtet werden. Würden die Notierungen auf Schlusskursbasis unter dieses Niveau fallen, müsste ein Rücksetzer in den Bereich um 15.800 einkalkuliert werden. Darunter dürfte das März-Top (15.706) mit dem Volumenmaximum auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 würde die 200-Tage-Linie warten; eine Rückkehr in den formalen Abwärtstrend könnte einen Rücksetzer an den GD100 (15.612) bzw. an das Oktober-Hoch bei 15.575 begünstigen. (24.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am gestrigen Donnerstag um 0,2% auf einen Endstand bei 15.995 verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne Rückenwind von der Wall Street - in den USA seien die Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben - habe der deutsche Leitindex nur wenig Bewegungspotenzial freisetzen können. Nachdem die Blue Chips mit ersten Gewinnen bei 15.977 in den Handel gestartet seien, sei es noch am Vormittag auf das Tagestief bei 15.958 und damit exakt auf den Schlusskurs vom Vortag zurückgegangen. In der Spitze seien die Kurse am Nachmittag dann aber bis auf 16.005 Zähler gestiegen, hätten den Ausbruch über die 16.000er Marke jedoch nicht bestätigen können.