Ausblick: Der Anstieg auf ein neues November-Hoch sei zunächst positiv zu werten, zumal der DAX per Tagesschluss über die 14.400er Schwelle habe zurückkehren können. Aus charttechnischer Sicht würden sich die Kurse allerdings unverändert in einer Schiebezone befinden.



Das Long-Szenario: Nachdem der Ausbruch über das vormalige November-Top bei 14.458 auf Schlusskursbasis ausgeblieben sei, könne die erste Hürde auf diesem Niveau vermerkt werden. Darüber warte nun das neue Monatshoch, bevor mit der kleinen Volumenspitze knapp unterhalb und dem April-Hoch knapp oberhalb der 14.600er Barriere ein weiterer Bremsbereich zu überwinden wäre. Die nächsten Widerstände wären anschließend am Juni-Hoch bei 14.709 und am 2021er Oktober-Tief bei 14.819 zu finden, bevor es mit der runden 15.000er Marke und dem 2021er November-Tief bei 15.015 um einen markanten Doppelwiderstand gehen würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung seien die charttechnischen Haltestellen unverändert. Der erste Halt finde sich bei 14.300, die nächsten Unterstützungen könnten dann bei 14.200 und 14.150 (Vorwochentief) angetragen werden. Darunter sollte die 14.000er Marke einen Rücksetzer auffangen. Breche der DAX auf diesem Niveau nach unten durch, könnte es zu einem Test des Vor-Corona-Tops bei 13.795 kommen, bevor über einen Rücklauf bis in den Bereich der 13.600er Marke und/oder des GD200 (13.560) nachgedacht werden müsste. (23.11.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Montag noch ein Minus von 0,4% verbuchen musste, konnten die Blue Chips am gestrigen Dienstag wieder leicht zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar sei der DAX zur Eröffnung bei 14.353 rund 27 Zähler unter dem Vortagsschluss (14.380) gestartet und direkt nach dem Opening auf das Tagestief bei 14.344 Punkten gefallen. Von dort hätten die Notierungen aber nach oben gedreht und sich wenig später kurzzeitig auf das Intraday-Top bei 14.485 geschoben, was einem neuen Monatshoch entspreche. Mit dem Endstand bei 14.422 habe der Index schließlich einen kleinen Tagesgewinn von 0,3% über die Ziellinie gebracht.