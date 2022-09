Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX hat seine anfänglichen Kursgewinne nicht halten können, so die Analysten der Helaba.Mit Veröffentlichung der US-Inflation sei es stramm bergab gegangen und der DAX habe 1,6% tiefer bei 13.189 Zählern geschlossen. Er sei daran gescheitert, die 100-Tagelinie bei 13.476 und das 61,8%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses bei 13.439 dauerhaft zu überwinden. Zu einem erneuten Test dürfte es vorerst nicht kommen.Zwar seien MACD und DMI noch im Kauf, das Momentum sei aber daran gescheitert, das negative Terrain zu verlassen. Wichtig für einen positiven Ausblick wäre es, wenn die Unterstützungen in Form der 21- und 55-Tagelinien bei 13.150/13.173 nicht unterschritten würden. An diesen Marken sei der gestrige Kursabschwung zum Erliegen gekommen. Erste Indikationen würden aber auf eine schwache Eröffnung und Kurse deutlich unterhalb dieses Bereichs schließen lassen. Insofern habe sich der Ausblick getrübt. (14.09.2022/ac/a/m)