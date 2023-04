FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX hat wie in den Tagen zuvor im Plus eröffnet, konnte die anfänglichen Gewinne ausbauen und bei 15.916 Punkten ein neues Impulshoch markieren, so die Analysten der Helaba.Der Index habe 0,6% höher bei 15.883 geschlossen. Die eher enttäuschende ZEW-Umfrage habe keine tiefen Spuren hinterlassen, während das kräftige Q1-Wachstum in China und überwiegend gute Quartalsergebnisse in den USA für Unterstützung gesorgt hätten.Der Aufwärtsimpuls des DAX sei intakt und die wichtige Marke von 16.000 Punkten sei Anziehungspunkt und Ziel. Allerdings lasse die Schwungkraft etwas nach, was sich am rückläufigen Momentum und anhaltend niedrigen ADX ablesen lasse. Noch aber gebe es keine klaren Hinweise auf eine größere Korrektur. Ob es zu einer schwächeren Tendenz kommen werde oder der Aufwärtstrend fortgesetzt werde, hänge nicht nur von den Konjunktur- und Zinserwartungen ab, sondern auch, wie es mit der Berichtssaison in den USA weitergehe. (19.04.2023/ac/a/m)