Ausblick: Im Kerzentageschart sei zu erkennen, dass Opening und Close gestern lediglich 17 Punkte auseinandergelegen hätten. Zudem habe der DAX das Tageshoch bei 14.431 Punkten nicht halten können. Damit habe sich die Aufwärtsdynamik zum Wochenstart zunächst etwas abgeschwächt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite gelte es weiterhin, den volumenarmen Raum, in dem sich die Kurse aktuell befinden würden, mit einem Hochlauf in Richtung April-Top bei 14.603 zu überbrücken. Sobald der Sprung über den horizontalen Widerstand - der zusätzlich von einer knapp darunter verlaufenden Volumenspitze verstärkt werde - gelinge, könnte ein Sprint an das Juni-Hoch bei 14.709 folgen. Darüber wäre Platz bis zum 2021er Oktober-Tief bei 14.819. Gelinge auch dort der Break, würde die 15.000er Barriere als nächster Widerstand nachrücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung gehe der Blick unverändert zur 14.000er Marke, die als erste Unterstützung vorgemerkt werden könne. Falle der DAX unter dieses Level zurück (wichtig: per Tagesschluss), dürfte das Vor-Corona-Top bei 13.795 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, müsste ein Test der Doppelunterstützung aus 13.600er Marke und 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.589) einkalkuliert werden. Komme es zu einem Rückfall in den Abwärtstrend, könnte dieser mit Notierungen unterhalb des September-Tops bei 13.565 bzw. des Zwischenhochs vom 4. November bei 13.542 bestätigt werden. (15.11.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) bereits in der Vorwoche 5,7% aufgesattelt hatte, ging es auch zum Start in die neue Woche weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX die Sitzung mit 14.296 Zählern bereits 71 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag (14.225) eröffnet, sei im weiteren Verlauf allerdings zunächst auf das Tagestief bei 14.243 zurückgefallen. Am Mittag hätten die Kurse dann erneut Fahrt aufgenommen, wobei die Notierungen erst mit Handelsbeginn an der Wall Street über das Ausgangsniveau und die 14.300er Marke hätten ausbrechen können. In der Spitze sei der Index bis auf 14.431 Zähler gestiegen, sei am Ende aber bei 14.313 (+0,6%) in den Feierabend gegangen.