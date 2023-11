Ausblick: Mit dem aktuellen Kursniveau habe der DAX den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht und in Relation zum Korrekturtief vom 23. Oktober inzwischen 4,9% an Wert gewonnen.



Das Long-Szenario: Nach dem erfolgreichen Sprung über die kurzfristige 50-Tage-Linie müsste der deutsche Leitindex jetzt auch über die Juli-Abwärtstrendgerade ausbrechen und den Break mit einem Hochlauf an das Juli- bzw. das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 bestätigen. Oberhalb dieses Bremsbereichs sollte dann das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 überboten werden, um Platz für einen Sprint an den Doppelwiderstand aus GD100 (15.629) und 200-Tage-Linie (15.643) zu schaffen. Nach einem Trendwechsel dürfte schließlich das Volumenmaximum mit dem März-Top (15.706) angesteuert werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt jetzt direkt am GD50 (15.317) angetragen werden. Unterhalb dieser Haltelinie sollte das September-Tief bei 15.139 stützend wirken, bevor es zu einem neuerlichen Test der 15.000er Schwelle kommen könnte. Darunter müsste ein Rücksetzer an das Zwischentief vom 4. Oktober bei 14.948 einkalkuliert werden, wobei in diesem Zusammenhang auch das Gap vom 2. November bei 14.923 geschlossen werden könnte. (10.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern an die jüngsten Aufwärtstendenzen anknüpfen und weitere 0,8% auf 15.353 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: In der dritten positiven Sitzung hintereinander - lediglich am Montag habe der deutsche Leitindex schwächer tendiert - hätten sich die heimischen Blue Chips weiter nach oben geschoben und direkt das nächste Monatshoch markiert. Dabei hätten die Kurse bereits zur Eröffnung bei 15.247 im Gewinn notiert (Schlusskurs vom Mittwoch bei 15.230), seien zunächst aber auf das frühe Tagestief bei 15.213 zurückgefallen. Von dort hätten die Notierungen dann sukzessive zugelegt und seien in der Spitze kurz vor Handelsschluss bis auf 15.364 Zähler gestiegen.