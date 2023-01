Ausblick: Nachdem der deutsche Leitindex den Ausbruch über 15.000 zunächst habe untermauern können, sei die Ausgangslage unverändert bullish zu interpretieren. Dabei sollte nun allerdings vermehrt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden.



Das Long-Szenario: Der Break an der Tausendermarke sei zwar bestätigt worden, allerdings seien die Notierungen per Tagesschluss unter dem Top vom Donnerstag bei 15.095 hängen geblieben. Folgerichtig müsste diese Hürde nun auf Schlusskursbasis überboten werden, im Anschluss sollte es auch direkt über das Tageshoch vom Freitag gehen. Danach könnte ein Hochlauf an die Volumenspitze rund um 15.225 erfolgen, darüber wäre der Weg frei bis in den Bereich um 15.500 Punkte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt weiterhin bei 15.000 zu finden. Darunter würden das Tagestief vom Donnerstag bei 14.935 und das März-Hoch bei 14.925 eine Haltezone bilden. Im Fall eines größeren Rücksetzers könnten die nächsten Unterstützungen am 2021er-Oktober-Tief bei 14.819 sowie an der Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709) und Dezember-Top (14.676) vorgemerkt werden. Eine Etage tiefer würden neben dem offenen Gap vom vergangenen Montag zwischen 14.629 und 14.610 Punkten auch das April-Hoch und die 14.600er Marke warten. (16.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat die aktuelle Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt und dabei weitere 0,2% aufgesattelt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Dass der DAX auch am letzten Handelstag der Woche fester aus dem Handel gehen würde, sei erst am späten Nachmittag klar geworden. Bei 15.063 und damit auf Vortagsniveau gestartet, seien die Blue Chips zunächst über 15.100 gestiegen, seien anschließend aber in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief sei es dabei auf 15.041 gegangen, danach seien die Kurse jedoch nach oben gedreht und hätten das Tageshoch bei 15.132 Zählern markiert. Die zweite Januar-Woche habe für den Index schließlich bei 15.087 mit einem Plus von 3,3% geendet.