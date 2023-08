Ausblick: Obwohl der DAX per Aufwärts-Gap in die gestrige Sitzung gestartet sei, habe der Index einen Großteil der zwischenzeitlichen Gewinne bis zur Schlussglocke wieder abgeben müssen.



Das Long-Szenario: Um die Erholungstendenzen auszubauen, sollte der deutsche Leitindex jetzt per Tagesschluss über die 100-Tage-Linie steigen, die aktuell bei 15.885 verlaufe. Direkt darüber müsste es dann über 15.900 gehen, um anschließend an die 16.000er Barriere heranlaufen zu können. Gelinge der Re-Break an der runden Tausender-Marke, könnte das offene Gap vom vergangenen Donnerstag bei 16.020 geschlossen werden, bevor das 2021er August-Top bei 16.030 und der GD50 (aktuell bei 16.041) in den Fokus rücken würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen wieder im Bereich der 15.800er Marke angetragen werden. Sollten die Kurse unter dieses Level zurückfallen, könnte das März-Top erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Notierungen bei 15.706 nach unten durchbrechen, müsste mit einer Fortsetzung der Korrektur bis an die 15.600er Marke gerechnet werden. Darunter würde das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) bei 15.525/15.500 als Haltezone nachrücken, bevor über einen Test des GD200 (15.283) nachgedacht werden sollte. (10.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zur Wochenmitte um 0,5% auf 15.853 Punkte nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag einen Kursrückgang von 1,1% verbucht habe, hätten die heimischen Blue Chips am gestrigen Mittwoch zu einer Gegenbewegung angesetzt. Dabei seien die Notierungen zum Opening bei 15.918 mit einer 143 Punkten breiten Kurslücke (Vortagsschluss bei 15.775) in die Gewinnzone gesprungen. In der Spitze seien die Kurse noch am Vormittag bis auf das Tageshoch bei 15.984 gestiegen, bevor die Aufwärtsdynamik am Nachmittag sukzessive nachgelassen habe und das Aktienbarometer auf das Tagestief bei 15.831 zurückgefallen sei.