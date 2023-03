Ausblick: Mit der Rückeroberung der 15.000er Schwelle habe der Index einen Schritt in Richtung Stabilisierung gemacht.



Das Long-Szenario: Zur Bestätigung des gestrigen Re-Breaks sollte der DAX jetzt über den Bremsbereich bei 15.151 steigen, was mit dem Tageshoch bei 15.185 punktuell bereits gelungen sei. Sobald die Hürde auch auf Schlusskursbasis überboten werden könne, hätten die Kurse Platz bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250, die zusammen mit dem GD50 (15.273) ebenfalls per Tagesschluss überwunden werden müsste. Darüber würde dann das Vorwochenhoch (15.298) in Kombination mit der 15.300er Marke einen weiteren Widerstand bilden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich die runde 15.000er Marke wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Sollte der DAX erneut unter dieses Level fallen, könnte zunächst die frische Kurslücke bei 14.957 geschlossen werden. Darunter würde das 2022er März-Hoch bei 14.925 als Haltestelle nachrücken, bevor es, eine Ausweitung der Verkäufe vorausgesetzt, zu einem Test des Haltebereichs bei 14.810 (= Tagestief vom Freitag) bzw. des GD100 (14.791) kommen könnte. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben drehen, sollte ein Rücksetzer an das Juni-Hoch bei 14.709 einkalkuliert werden. (28.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche um 1,1% verbessert und dabei einen wichtigen Widerstand überboten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips am Freitag noch mit einem Minus von 1,7% aus dem Handel gegangen seien, habe der DAX am gestrigen Montag eine Gegenreaktion gezeigt. Dabei sei das Aktienbarometer bereits zum Opening bei 15.134 per Gap-up in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 14.957), womit der Re-Break an der 15.000er Barriere schon zur Eröffnung geglückt sei. Die runde Tausendermarke sei anschließend mit dem Tagestief bei 15.020 zwar noch einmal angesteuert worden, habe aber per Tagesschluss (15.128) souverän verteidigt werden können.