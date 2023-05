Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Phasen mit einer geringen Schwankungsbreite folgen regelmäßig Perioden mit einer erhöhten Volatilität, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gemäß dieser Faustregel würden technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger dann von einem sog. "Vola-Impuls" sprechen. Damit sind wir beim derzeit marktbeherrschenden Thema, denn der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zeigt weiter kaum nennenswerte Ausschläge und hängt zudem an der 16.000er-Marke fest, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Beide Phänomene würden dafür sorgen, dass sich die Bollinger Bänder - ein klassischer Volatilitätsindikator - immer stärker zusammenziehen würden. So würden zwischen oberem und unterem Bollinger Band (akt. bei 15.996 bzw. 15.682 Punkten) lediglich noch 320 Punkte liegen. Im Ausbruchsfall auf einen schnellen, dynamischen und vermutlich nachhaltigen Bewegungsimpuls vorbereitet zu sein, stelle einen wichtigen Erkenntnisgewinn dar. Die Katalysatoren auf der Ober- bzw. auf der Unterseite würden die bereits bekannten bleiben: Während ein Spurt über das obere Bollinger Band sowie über die jüngsten beiden Verlaufshochs bei gut 16.000 Punkten das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lasse, würde ein Abgleiten unter die Kombination aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) die aktuelle Ausbruchschance zunichtemachen. (11.05.2023/ac/a/m)