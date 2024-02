Paris (www.aktiencheck.de) - Deutlich ruhiger als an den Vortagen ging es gestern beim DAX zu, er pendelte sich seitwärts auf hohem Niveau ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei seien neue Allzeithochs markiert, jedoch kein neuer Rallyschub gestartet worden.Die Handelsspanne verenge sich etwas, keile sich ein. Ob dies Vorboten einer Abwärtskorrektur seien, sei zunächst offen. Pullbacks in den Bereich bei 17.380 - 17.390 wären unbedenklich, anschließend könnte eine weitere Aufwärtswelle starten. Gehe es mit oder ohne Rücksetzer auch über 17.470, könnte die Rally bis 17.540 - 17.560 ausgedehnt werden. Darüber hinaus wäre eine Rallybeschleunigung bis 17.770 möglich. Erst unterhalb von 17.350 müssten tiefe Korrekturen bis 17.280 eingeplant werden. Kippe der DAX in die Kurslücke vom Freitag zurück, könnten Abgaben bis 17.198 oder 17.118 folgen. (27.02.2024/ac/a/m)