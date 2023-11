Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg gestern bis knapp 16.050, kam dann aber nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Tagesschlusskurs 15.966.Der DAX sei auf dem Weg zum großen Jahresschlussziel 16.290, könnte davor aber auch jederzeit Pullbacks bis 15.670 oder 15.336 einstreuen. Der Tageskerzenchart-RSI-Indikator sei zudem weit oben, weise einen Überkauftzustand aus. Der VDAX NEW hatte Donnerstag ein Jahrestief bei 12,7 erreicht und reversalte dann zum "weißen Hammer" ist demnach auch erstmal ausgereizt, was den DAX zukünftig alsbald belasten könnte, so die BNP Paribas. Garantien für DAX Pullbacks seien letztgenannte Indizien nicht, der DAX könnte auch direkt bis 16.290 oder sogar direkt bis 18.100 hochlaufen, wenn er sich so verhalte wie im Herbst 2022, als er 23,75% am Stück gestiegen sei, bevor die erste nennenswerte Anstiegspause eingesetzt habe. (28.11.2023/ac/a/m)