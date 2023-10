Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der geopolitische Schock von gestern Morgen wurde ohne größere DAX Auswirkungen verarbeitet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe sich alles in DAX in Grenzen gehalten. Der DAX sei bei 15.100 abgefangen worden und sei bis zu dem genannten "PP"-Ziel 15.194 gestiegen, wo der Index stets abgeblockt worden sei. Die US Indices hätten abends sogar klar im Plus geendet.



DAX übergeordnet: Der DAX sei nach Abarbeitung des großen herbstlichen 100%-measuring-Ziels 14.963 auf dem Weg nach oben. Das logische Ziel sei 15.450. (Thesen-Stoploss 14.940-x) DAX intra day: Der feste US-Handel wirke sich heute früh auch auf den DAX aus, der bei ca. 15.230 beginne, also mit einem Plus von mehr als 100 Punkten. Bei 15.275 sei der erste DAX Widerstand zu finden, das abendliche Nachbörsenhoch von Freitag. Der Kontakt mit 15.275 könne eine Konsolidierung zu 15.200 oder 15.150/15.130 einleiten, gefolgt von weiteren DAX Anstiegsversuchen Richtung des oberen größeren Wochenziels 15.450. Bei einem DAX Handel unter 15.125 würde 15.040 das Ziel sein. (10.10.2023/ac/a/m)



