Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun also doch: Der deutsche Leitindex DAX ist auf dem Weg, die gesamte Erholung seit der Talsohle im Juli bei 12.390 Punkten zu korrigieren, so die Analysten der Helaba.Mit dem gestrigen Tief bei 12.603 Zählern rücke obige Marke in Reichweite und trotz der Überverkauftsignale der Stochastik habe sich dieser wieder gen Süden gerichtet. MACD und DMI stünden ohnehin im Verkauf und auch RSI und Momentum würden nachgeben.Unklar bleibe derweil, ob nach erfolgter 100%-Korrektur eine Bodenbildung im Bereich 12.400 gelinge. Zusammen mit den Lows aus dem März und Juli wäre es ein Dreifachboden und ein Hoffnungsschimmer. Allerdings könnte grünes Licht für den DAX wohl erst jenseits von 14.000 Punkten gegeben werden, sodass die Akteure Vorsicht walten lassen sollten, auch wenn die DAX-Indikationen zur Eröffnung freundlich seien. (02.09.2022/ac/a/m)