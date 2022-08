Ausblick: Auf den ersten Blick habe der deutsche Leitindex seine Kletterpartie mit dem Sprung über den Bremsbereich bei 13.597/13.600 fortgesetzt. Bei näherem Hinsehen könne der lange obere Schatten im Kerzen-Tageschart aber als erstes Anzeichen einer möglichen Erschöpfung gewertet werden.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, sollte der DAX im nächsten Schritt erneut an die mittelfristige 100-Tage-Linie steigen und diese Trendlinie per Schlusskurs überkreuzen. Im Anschluss müsste dann das Vor-Corona-Top bei 13.795 überboten werden, um einen Hochlauf an bzw. über die 14.000er Marke zu ermöglichen. Das nächste Kursziel wäre anschließend an der oberen Kante des offenen Gaps vom 10. Juni bei 14.199 zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt nun bei 13.600/13.597 festgemacht werden; falle der Index auf Schlusskursbasis unter dieses Level zurück, müsste ein Test des Juli-Hochs bei 13.515 einkalkuliert werden. Gehe der schief, würde das Mai-Tief bei 13.381 in den Fokus rücken, wobei auf diesem Niveau auch der GD50 stützend wirken sollte. Würden die Kurse dort indes keinen Halt finden, könnte es zu einer Schließung der Kurslücke vom vergangenen Freitag bei 13.282 kommen, bevor erneut auf die Volumenspitze bei 13.225/13.200 geachtet werden müsste. (05.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Zunächst sah es am gestrigen Donnerstag ganz danach aus, als könnte der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) direkt an die Aufwärtsbewegung vom Vortag anknüpfen, denn zum Opening bei 13.630 notierte der DAX bereits 42 Zähler über dem Schlusskurs vom Mittwoch (13.588), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Direkt nach der Eröffnung habe das Aktienbarometer auch das Tagestief bei 13.629 markiert und sei im Anschluss nach oben durchgestartet. Mit dem Intraday-Top bei 13.793 sei der Index sogar bis auf zwei Punkte an das Vor-Corona-Top herangerückt. Danach habe das Aufwärtsmomentum jedoch spürbar nachgelassen, und die Gewinne seien sukzessive abgebröckelt. Am Ende sei der DAX bei 13.663 (+0,6%) aus dem Handel gegangen.