Paris (www.aktiencheck.de) - Seit seinem Monatstief am 18. August hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um mehr als 500 Punkte zugelegt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Geldpolitik als Stellschraube für den DAXMit Blick auf die Konjunktur gebe es aktuell kaum Gründe für stark steigende Kurse. Laut dem Ifo-Geschäftsklimaindex habe sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen weiter eingetrübt. Der Sentiment-Indikator sei im August auf 85,7 Punkte gefallen, nach 87,4 Punkten im Juli. Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sei auf den niedrigsten Stand seit August 2020 gefallen. Auch von der Preisfront gebe es keine Entwarnung. Mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei der ersehnte deutliche Rückgang der Teuerung im August ausgeblieben. Die für die Europäische Zentralbank maßgebliche Kernrate - also die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel - habe mit 5,5 Prozent sogar auf dem gleichen Niveau wie im Juli geblieben. Die monetäre Lage bleibe daher eine der größten Herausforderungen für den DAX. (01.09.2023/ac/a/m)