Ausblick: Mit dem Tageshoch bei 16.209 Zählern sei der DAX punktgenau an das Hoch vom 3. Juli herangelaufen. Für einen Ausbruch über den horizontalen Widerstand habe die Kraft gestern allerdings nicht gereicht.



Das Long-Szenario: Für neue Aufwärtsavancen müsste der deutsche Leitindex - wie schon in der Vorwoche - über die 16.200er Marke und den Bremsbereich bei 16.209 steigen. Mit einem Sprung über dieses Level (wichtig: per Tagesschluss) könnte das V-Muster im Chart bullish aufgelöst und neues Aufwärtspotenzial bis an das amtierende Juli-Hoch bei 16.241 freigesetzt werden. Oberhalb dieses Niveaus würde die alten Tops bei 16.290 und bei 16.332/16.336 in den Fokus rücken, bevor es zu einem Hochlauf an das aktuelle Rekordhoch bei 16.427 kommen könnte.



Das Short-Szenario: Drehe der Index stattdessen nach unten ab und falle erneut unter das Verlaufshoch vom 13. Juli bei 16.185 zurück, dürfte die Auffangzone zwischen 16.030 und 16.000 auf den Prüfstand gestellt werden, die unverändert durch den GD50 verstärkt werde. Darunter könnte es zu einem Test der 15.900er Marke kommen. Gehe der schief, wäre die Haltezone rund um 15.800 als nächste charttechnische Unterstützung zu nennen. (25.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche per Saldo nur um 14 Punkte (0,1%) auf 16.191 nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Freitag keine klare Richtung habe erkennen lassen, habe sich das Aktienbarometer auch am gestrigen Montag schwer getan, neue Impulse zu entwickeln. Dabei seien die Blue Chips zunächst bei 16.127 in die neue Handelswoche gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 16.177) und wenig später auf das Tagestief bei 16.121 gefallen. In der Folge hätten sich die Notierungen zwar bis auf das Intraday-Top bei 16.209 Zählern erholt, hätten die dort verlaufende Hürde aber nicht überwinden können.