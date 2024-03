Ausblick: Nach dem Anstieg auf das aktuelle Intraday-Top kurz nach dem Opening habe sich die Aufwärtsdynamik im DAX am Freitag sukzessive abgeschwächt, sodass zur Schlussglocke lediglich ein kleines Plus von 0,3% stehengeblieben sei.



Das Long-Szenario: Für eine Fortsetzung der Rekordjagd müssten die Notierungen jetzt zunächst wieder über 17.800 steigen und danach das aktuelle Allzeithoch bei 17.817 überbieten. Gelinge der Sprung auf Rekordhoch Nummer 8, wäre der Weg im Anschluss frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich dagegen an den runden Hunderter-Marken zwischen 17.700 und 17.500 die ersten Haltelinien antragen lassen. Sollte sich ein größerer Rücksetzer entwickeln, müsste mit einem Test des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 gerechnet werden. Würden die Kurse auf diesem Niveau nicht nach oben (Stichwort Pullback) drehen, dürfte im nächsten Schritt die offene Kurslücke vom 22. Februar bei 17.118 vollständig geschlossen werden. Setze sich die Konsolidierung nach einem Gap-Close mit Notierungen unterhalb der 17.100er Marke fort, kämen das Top vom 6. Februar bei 17.050 und/oder die runde 17.000er Marke als mögliche charttechnische Unterstützungen infrage. (04.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine Rekordjagd zum Start in den März fortgesetzt und dabei das siebte Rekordhoch in Folge aufgestellt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Weitere Kursgewinne für den deutschen Leitindex - auch am letzten Handelstag der Woche hätten die Blue Chips sowohl im Intraday-Verlauf als auch auf Schlusskursbasis neue Bestmarken erzielen können. Dabei seien die Notierungen erstmals in der Geschichte des Aktienbarometers über 17.800 Punkte gestiegen und hätten das aktuelle Allzeithoch auf 17.817 Zähler verbessert. Mit dem Endstand bei 17.735 sei der DAX zudem erstmalig per Tagesschluss über 17.700 Punkte ausgebrochen. Auf Wochensicht hätten die Kurse damit 1,8% an Wert zugelegt.