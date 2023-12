Ausblick: Nach dem Konsolidierungstag am Donnerstag habe der deutsche Leitindex wieder nach oben drehen und an die vorangegangene Jahresend-Rally anknüpfen können. Für den Dezember stünden damit nun ein aktuelles Plus von 3,4% zu Buche.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der Weg - nach dem erfolgreichen Ausbruch über das Top vom Mittwoch bei 16.727 Punkten - frei von charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung könnten aber die runden Hunderter- und Tausender-Marken herangezogen werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könnte nun eine erste Haltelinie bei 16.727 gezogen werden, darunter sollte das Juli-Hoch bei 16.529 stützend wirken. Unterhalb dieses Levels käme das Juni-Hoch bei 16.427 als Unterstützung infrage. Komme es zu einem größeren Rücksetzer - der nach den jüngsten Kursanstiegen ins charttechnische Bild passen würde -, müsste auf das Mai-Top bei 16.332 bzw. das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 geachtet werden. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, könnten die beiden August-Tops im Bereich von 16.060 sowie 16.043 angesteuert werden. (11.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitag mit neuen Bestmarken und einem Tagesgewinn von 0,8% ins zweite Adventswochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Robuste US-Arbeitsmarktdaten und eine anziehende Wall Street hätten den deutschen Leitindex am Freitag auf neue Höchststände getrieben. Dabei hätten die Blue Chips schon zur Eröffnung bei 16.644 erste Gewinne erzielen (Vortagsschluss bei 16.629) und - nach dem Dip an das Tagestief bei 16.630 direkt nach dem Opening - weiter aufsatteln können. In der Spitze seien die Notierungen am Nachmittag bis auf 16.783 Zähler gestiegen und letztlich bei 16.759 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht habe der DAX damit 2,2% an Wert gewonnen.