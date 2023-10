Ausblick: Mit dem Schlusskurs auf Tages- bzw. Monatstief habe der deutsche Leitindex auf Wochensicht 2,6% an Wert eingebüßt und sei gleichzeitig auf den niedrigsten Stand seit Mitte März zurückgefallen.



Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung müsste der DAX zunächst wieder über das 2022er März-Top bei 14.925 und das Verlaufstief vom 4. Oktober steigen. Danach sollten die Kurse per Tagesschluss über die 15.000er Barriere zurückkehren und den Re-Break mit einem Gap-Close bei 15.045 sowie einem Hochlauf an das September-Tief bei 15.139 bestätigen. Die nächsten Hürden wären dann am Juli- bzw. August-Tief bei 15.456 und 15.469 zu finden, bevor das Zwischenhoch vom 29. September (15.516) und das aktuelle Oktober-Hoch (15.575) als Widerstände infrage kämen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte nun auf das 2022er Juni-Hoch bei 14.709 geachtet werden. Würden die Blue Chips auf Schlusskursbasis unter diesen charttechnischen Halt fallen, könnte sich der Rücksetzer bis in den Bereich des März-Tiefs bei 14.458 Punkten ausweiten. Würden die Kurse dort ebenfalls keinen Halt finden, würde das Niveau rund um 14.300 Zähler in den Fokus rücken. Darunter wäre ein Rückfall an die runde 14.000er Schwelle nicht mehr auszuschließen. (23.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel am Freitag um 1,6% zurück und verabschiedete sich auf einem neuen Monatstief ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Tiefroter Wochenschluss für die heimischen Blue Chips - während sich der DAX am Vortag noch oberhalb der 15.000er Schwelle gehalten habe, seien die Notierungen am Freitag an der Tausender-Marke nach unten durchgebrochen. Schon zum Opening bei 14.872 habe eine 173 Punkte breite Abwärtslücke im Chart geklafft, die mit dem Tageshoch bei 14.936 auch nicht habe geschlossen werden können. Stattdessen habe der DAX weiter abgegeben und sei schließlich auf seinem Tages- und neuen Monatstief bei 14.798 aus dem Handel gegangen.