Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abgleiten unter die Tiefs von März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten versuchte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an den letzten beiden Handelstagen jeweils eine Stabilisierung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beide Male seien die zwischenzeitlichen Tageshochs abverkauft worden. Doch nicht nur das: Gestern hätten die deutschen "blue chips" zum Handelsschluss zudem ein neues Jahrestief (12.140 Punkte) hinnehmen müssen. Die jüngste Abwärtsphase sei also nochmals bestätigt worden. Da auch die Entwicklung der US-Standardwerte wenig Mut mache, definiere hierzulande eine alte Trendlinie (akt. bei 12.014 Punkten) das nächste Etappenziel. Der eingangs beschriebene Rutsch unter die alten Jahrestiefs bei 12.400 Punkten besitze aber noch eine strategische Dimension: Zusammen mit dem Baissetrend seit Jahresbeginn würden diese Lows ein absteigendes Dreieck bilden. Dieses Konsolidierungsmuster unterstreiche den aktuellen Kursabschwung zusätzlich. Perspektivisch könne deshalb selbst ein Wiedersehen mit dem Tief vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten nicht ausgeschlossen werden. Die Schlüsselmarken bei 12.400 Punkten würden sogar noch eine dritte Rolle spielen: Sie seien als Absicherung prädestiniert, denn eine Rückeroberung der 12.400er-Marke würde für eine kurzfristige Stabilisierung sprechen. (28.09.2022/ac/a/m)



