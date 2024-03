Ausblick: Nach dem Hochlauf auf die aktuellen Rekordstände habe sich der DAX auf Wochensicht um 1,5% verbessert und die bisherige 2024er Bilanz auf +8,7% ausgebaut.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex zum Start in die Karwoche an die starke Performance der Vorwoche anknüpfen, wäre der Weg auf der Oberseite frei von weiteren charttechnischen Hindernissen.



Das Short-Szenario: Komme es nach den jüngsten Kursanstiegen indes zu einem Rücksetzer, wäre der erste Halt unverändert am Top vom 14. März bei 18.039 bzw. an der 18.000er Schwelle zu finden. Unterhalb der runden Tausender-Marke könnte das Vorwochentief bei 17.903 auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas tiefer sollte zudem das Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 stützend wirken, bevor es um das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Schwelle gehen würde. Darunter müsste ein Rücksetzer an das Tief vom 7. März bei 17.619 und die Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 einkalkuliert werden, ehe das Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 in den Fokus rücken würde. (25.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat auch am letzten Tag der Handelswoche zugelegt und ist mit neuen Rekordmarken ins Wochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Rückenwind für den deutschen Leitindex - nachdem die heimischen Blue Chips bereits am Donnerstag auf neue historische Höchststände ausgebrochen seien, habe sich die Rekordjagd am Freitag weiter fortgesetzt. Dabei seien die Notierungen bei 18.175 zunächst etwas leichter in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 18.179) und im Tief auf 18.141 gefallen. Von dort hätten sich die Kurse aber nach oben abdrücken und auf das neue Allzeithoch bei 18.226 steigen können, bevor der Handelstag bei 18.206 mit dem nächsten Allzeithoch auf Schlusskursbasis geendet habe.