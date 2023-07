Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch klar bullish zu werten. Allerdings könnte es nun auch zu Gewinnmitnahmen kommen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der Weg jetzt, wie bei neuen Rekordständen üblich, frei von allen Widerständen. Halte die aktuelle Aufwärtsdynamik an, würden sich die runden Hunderter-Marken bei 16.500 und 16.600 usw. als Orientierungspunkte anbieten, bevor die runde 17.000er Marke als mögliches Kursziel infrage kommen könnte.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich das "alte" Rekordhoch bei 16.427 nun bei den Unterstützungen einsortiert. Sollte der DAX unter dieses Level zurückfallen, müsste mit einem Test der Haltelinien bei 16.336/16.332 und 16.290 gerechnet werden. Unterhalb dieser Zone dürfte der Bereich zwischen 16.209 und 16.185 auf den Prüfstand gestellt werden. Drehe der Index dort nicht nach oben ab, könnte auch ein Rücksetzer bis an die Auffangzone aus dem 2021er August-Top (16.030) und der 16.000er Barriere in Betracht gezogen werden. Erst wenn die Notierungen unterhalb des Vorwochentiefs aus dem Handel gehen würden, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an die 15.900er Schwelle einkalkuliert werden. (31.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX legte am Freitag weitere 0,4% zu und ging mit einem neuen Allzeithoch ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Donnerstag über die 16.400er Marke ausgebrochen sei, habe das Aktienbarometer am Freitag an die Aufwärtstendenzen anknüpfen können. Zwar seien die heimischen Blue Chips zunächst etwas schwächer bei 16.356 in den Handel gestartet und hätten am Vormittag das Tagestief bei 16.336 Zählern markiert. Danach seien die Kurse jedoch nach oben abgedreht und in der Spitze auf das neue Rekordhoch bei 16.490 Punkten gestiegen. Mit dem Endstand bei 16.470 habe der Index auch per Schlusskurs auf dem höchsten Stand seiner Geschichte notiert.