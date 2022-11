Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist seit 17 Handelstagen in einer steilen Anstiegsphase und zeigt bisher keine Schwächen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei von 12.000 bis 13.542 gestiegen.



Der DAX beginne heute nahezu unverändert. Interessant: Die Trend-KO-Marke der Bullen erhöhe sich ab heute von 12.500 auf 13.023. Um was gehe es im erweiterten Sinne während der ganzen Woche? Antwort: Um die 200-Tage-Linien, in der Ausprägung EMA und SMA. Bekanntermaßen sollten 200-Tage-Durchschnitte eine große Bedeutung haben. Da sich der DAX diesen 200-Tage-Linien gerade nähere, müsse also zeitnah eine große Richtungsentscheidung fallen. Die zu treffende DAX Entscheidung laute: Hop oder Top 13.564/13.636. (07.11.2022/ac/a/m)



