Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX tauchte kurz am angesagten Level 15.718 ein und stieg dann zügig bis 15.811, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe man den Tag eigentlich beenden können, denn das sollte reichen für einen Trader.DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit (FAVORIT): Monatsschlusstag April für die Börse. Grundsatz: Der DAX habe oberhalb von 15.707/15.660 die Chance, zu steigen. Der DAX beginne heute über dem Schlusskurs (15.800) von gestern (Vorbörse 8:10 Uhr ca. 15.860) und falle dann in den meisten Fällen kurz nach 9 Uhr (ausgehend von 15.872?!!) erstmal zurück bis 15.825/15.800, um sich dann erneut nach oben, konkret Richtung 15.916/15.919 zu orientieren. Aber aufpassen. Schon bei Kursen unter 15.765 wäre heute eine kleine DAX Schwäche zu bemängeln. DAX Nebenvariante 1 (BULL): Oberhalb von 15.920 (Stundenschluss oder besser per Tagesschluss) würde der DAX ein Kaufsignal generieren. (28.04.2023/ac/a/m)