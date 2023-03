Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel gestern bis 15.535 und verfehlte die Ziele 15.525 und 15.490, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Zwischenanstieg sei eine Flaggenverbreiterung und keine Bullenstampede gewesen, so dass der DAX die unteren Ziele heute nachholen könne.Der DAX beginne heute sehr schwach, die DAX-Vorbörse takte bei nur noch 15.410. Das wäre ein Abschlag von mehr als 200 Punkten zum XETRA Start um 9 Uhr. Die DAX-Marktteilnehmer hätten die sehr schwache US Börse zu verarbeiten, der S&P 500 sei gestern bspw. unter das Vorwochentief und unter die 200-Tage-Linie bei 3.940 gefallen. Der DAX dürfte zwar nicht so stark reagieren, also nicht unter sein Vorwochentief 15.150 fallen, aber die Auffüllung der alten Kurslücke bei 15.330 sei ein Szenario, das man heute einplanen müsse. Somit gelte: Der DAX setze zumindest das gestern an dieser Stelle herausgegebene Szenario eines 2. Pullbackstandbeins bis unter 15.525/15.490 fort. (10.03.2023/ac/a/m)