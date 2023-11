Am heutigen Donnerstag würden außerdem folgende Unternehmen ihre Quartalszahlen: Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610), CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306 / WKN 547030), Alibaba (ISIN US01609W1027 / WKN A117ME) und Walmart (ISIN US9311421039 / WKN 860853) veröffentlichen. Im Blick dürfte zudem weiterhin CECONOMY (ISIN DE0007257503 / WKN 725750) stehen, nachdem das Papier am Vortag 17 Prozent habe zulegen können. Im Blick dürfte außerdem K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) stehen. Hier habe Jefferies die Kaufempfehlung gestrichen. Das Kursziel hätten die Analysten von 25 auf 15 Euro gesenkt.



Zur Wochenmitte hätten moderate Inflationsdaten derweil für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge seien am Mittwoch jedoch bescheidener ausgefallen als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Kurs-Rally ausgelöst hätten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei um 0,47 Prozent auf 34.991,21 Punkte gestiegen und habe vorübergehend erstmals seit Ende August wieder die runde Marke von 35.000 Zählern überwunden.



Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,16 Prozent auf 4.502,88 Punkte aufwärts gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe nach dem starken Anstieg am Vortag um 0,03 Prozent auf 15.817,18 Punkte zugelegt.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Donnerstag nach ihrer jüngsten Erholung nachgegeben. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) 0,3 Prozent tiefer geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei im späten Handel um 0,9 Prozent gefallen und der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei um 0,7 Prozent gesunken.



Nach dem Anstieg des DAX um mehr als 1.000 Punkte binnen drei Wochen lassen es die Anleger am Donnerstag erst einmal langsamer angehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15.733 Punkte. Im Fokus stünden auch am Donnerstag einige Quartalszahlen.So habe bereits am Vorabend das Biotech-Unternehmen MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) berichtet, HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) habe seine Prognose gekappt. Während MorphoSys deutlich habe zulegen können - das Unternehmen habe die Bekanntgabe der wichtigen Studiendaten für seinen Hoffnungsträger Pelabresib noch für November angekündigt -, habe HelloFresh deutliche Verluste einstecken müssen. Auch Cisco Systems (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) veröffentliche am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen. Das Papier sei daraufhin elf Prozent eingebrochen.