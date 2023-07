Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg gestern nach schwachem Start in der Tat von ca. 16.000 bis 16.105, schloss dabei die Kurslücke (Schlusskurs von Freitag) und fiel dann erneut bis 16.000/15.990, wo sich der DAX abermals behaupten konnte, obwohl der VDAX NEW intra day erheblich (+10%) stieg, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Merksatz: Jedes Marktwerkzeug repräsentiere nur Indizien für den Erfolg auf der "langen Strecke" von mehreren 1.000 Einzelfällen. Der spezielle Fall könne auch manchmal enttäuschen, was ein logisches Vorgehen aber nicht in Frage stelle. Wir wissen als Trader, dass an der Börse nichts immer funktioniert, so die BNP Paribas.Der VDAX Anstieg sei erstmal als Warnzeichen zu verstehen, auch wenn sich darauf gestern noch kein DAX Verkaufssignal ergeben habe. Hauptszenario (60%): Heute früh komme der Nacht-DAX von 16.100 auf 16.050 zurück und drohe aus dem Aufwärtstrend vom letzten größeren Tief herauszufallen. Der DAX könnte trotz Trendbruch ab 16.059/16.052 schon wieder steigen und zwar bis 16.105/16.110 oder 16.125/16.145. Zu beachten sei, dass der Abwärtstrend vom Überhitzungshoch 16.186 noch intakt geblieben sei (16.085). Könne der DAX 16.050 nicht behaupten, so falle der Index heute Vormittag bis 16.000/15.992. (18.07.2023/ac/a/m)