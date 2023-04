Paris (www.aktiencheck.de) - "So könnte dem DAX ... zwar nochmal ein temporärer Ausflug über die wichtige Horizontale 15.659 gelingen, aber wohl heute kaum der dauerhafte Anstieg über 15.737 (Jahreshoch) oder gar über 15.812 (Pivot-R3)", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe gestern zuerst bis 15.726/15.737 steigen können und sei dann bis 15.669 zurückgefallen. Der DAX habe am Nachmittag bis 15.812 (R3) steigen können und sei dann bis 15.671 zurückgefallen.Der Anstieg über die markant wirkende Horizontale 15.659 könne weiterhin nicht als gelungen interpretiert werden, denn der DAX "klebe" an dieser Horizontale und habe bisher nur einige intra day Ausflüge darüber gezeigt. Was sich im DAX seit 9. Februar bei 15.659 an Gegenwehr aufbaue, sehe mittlerweile schon sehr massiv aus. Die DAX-Vorbörse takte heute 8:03 Uhr bei ca. 15.697. Der XETRA DAX eröffne also 9 Uhr wahrscheinlich fast unverändert. Im DAX zeichne sich eine Trendabschwächung ab, die in Kürze einen Trendbruch und einen DAX-Rutsch zu 15.500 und 15.350 anmahne. Dafür könne der Keil als Beweis angeführt werden, ebenso wie der RSI-Indikator, beides im DAX-Stundenkerzenchart. (13.04.2023/ac/a/m)