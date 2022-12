Die New Yorker Börsen seien am Mittwoch trotz der von der US-Notenbank FED ins Auge gefassten weiteren Zinserhöhungen mit einem blauen Auge davongekommen. Die wichtigsten Indices seien nach den FED-Aussagen zwar ins Minus gerutscht, seien letztlich aber über ihren danach markierten Tagestiefs geblieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seinen Verlust zum Handelsende bei 33.966,35 Punkten auf 0,42 Prozent eingedämmt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es am Ende um 0,61 Prozent auf 3.995,32 Punkte bergab gegangen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,79 Prozent auf 11.740,92 Zähler gesunken.



Die Börsen Asiens seien am Donnerstag nach neuen Zinssignalen der US-Notenbank FED unter Druck geraten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 0,4 Prozent tiefer geschlossen. In China hätten zudem überraschend schwache Wirtschaftsdaten, etwa zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen, für trübe Laune gesorgt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,2 Prozent gefallen und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 1,2 Prozent gesunken.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Donnerstag einige Quartals- und Jahreszahlen auf dem Programm: Es würden unter anderem Bertrandt (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT), CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF), H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) und am Abend Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) berichten. Zudem stehe der Investor Day von Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) auf dem Programm und bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) die Aufsichtsratssitzung. Im Fokus stehe außerdem Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF). Das Unternehmen baue in Deutschland eine neue Munitionsfertigung. Und auch Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) stehe im Blickfeld. Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk habe sich zur Finanzierung des Kaufs des Kurznachrichtendienstes erneut von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert getrennt.



(Mit Material von dpa-AFX) (15.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ohne die Aussicht auf ein rasches Ende der Zinserhöhungen in den USA scheint auch bei den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anlegern die Lust auf Aktien etwas nachzulassen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".So taxiere der Broker IG den Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,35 Prozent auf 14.409 Punkte. Am Nachmittag werde der Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB) erwartet.