Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) wiederum könnte ein Downgrade von HSBC zum Wochenstart belasten. Am Abend veröffentlichten Zoom (ISIN US98980L1017 / WKN A2PGJ2) und Alcon (ISIN CH0432492467 / WKN A2PDXE) ihre Quartalszahlen. Auf der Konjunkturseite stehe am Nachmittag der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar in den USA auf dem Programm.



Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar habe am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank hätten wieder hochgekocht. Der anhand der Konsumausgaben ermittelte Preisindex PCE, der von der FED besonders beachtet werde, sei nicht nur deutlicher als im Dezember gestiegen. Er habe auch über den Erwartungen am Markt gelegen, was der Notenbank zu denken geben dürfte.



Der Dow Jones Industrial habe 1,02 Prozent auf 32.816,92 Zähler eingebüßt und damit seine frühen Verluste etwas verringert. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag 1,05 Prozent auf 3.970,04 Punkte verloren. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 1,73 Prozent auf 11.969,65 Zähler gesunken.



Die Börsen in Asien seien am Montag mit Abstrichen dem Freitags-Kursrutsch in Europa und den USA gefolgt. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) noch recht moderat mit 0,1 Prozent im Minus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei hingegen um 0,5 Prozent gesunken und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,4 Prozent nachgegeben.



Mit Material von dpa-AFX (27.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Kursrutsch am Freitag wird der DAX am Montag leicht erholt erwartet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.266 Punkte. Am Freitag sei er aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15.500 Punkten gescheitert sei.Die Anleger würden weiter Inflations- und Zinssorgen umtreiben. Die Hauptprämisse sei angesichts der hartnäckigen Teuerung Risikoscheu, habe es bei den Marktexperten der Commerzbank geheißen.