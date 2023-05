In den USA sollte das Investmentthema "Künstliche Intelligenz" weiter heiß diskutiert werden. Der Chip-Spezialist NVIDIA habe in der vergangenen Woche mit seinen Zahlen und vor allem dem Ausblick der Analysten vom Tisch gefegt. Nach dem massiven Kurssprung dürfte sich der Titel weiter von seiner volatilen Seite präsentieren.



Anleger sollten sich bei DAX und Co nach dem Pfingstwochenende auf einen ruhigeren Handel einstellen.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem ruhigen Feiertagshandel dürfte sich im DAX auch am Dienstag zunächst wenig tun, berichtet Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start zwei Punkte höher auf 15.954 Punkte. Damit läge er zwischen der runden Marke von 16.000 Punkten und seiner 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeige.Impulse von der Wall Street würden fehlen - hier sei tags zuvor nicht gehandelt worden. Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit habe den DAX am Montag anfangs bis auf 16.079 Punkte angeschoben. Dann hätten jedoch im dünnen Handel Anschlusskäufe gefehlt. Borussia Dortmund weiter im Fokus stehen. Der verpasste Meistertitel am Wochenende habe den Nebenwert bereits am Pfingstmontag kräftig einbrechen lassen. Auf der Handelsplattform Tradegate habe zum Handelsende ein Kursverlust von 27,3 Prozent auf der Kurstafel gestanden.Nur noch wenige Unternehmen würden in der laufenden Handelswoche noch ihre Zahlen präsentieren. Darunter befinde sich unter anderem das Immobilien-Unternehmen Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ). Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe im ersten Quartal die sinkenden Immobilienwerte und Verkäufe von Immobilien zu spüren bekommen, die Prognose für das laufende Jahr sei indes bekräftigt worden.