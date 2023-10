Fallende Renditen bei den US-Staatsanleihen und gesunkene Ölpreise hätten bereits am Freitag für etwas Erleichterung gesorgt. Die Teuerung in der Eurozone habe sich im September ebenfalls deutlich abgeschwächt und auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA würden in die richtige Richtung zeigen.



Mit den positiven Vorgaben aus Übersee orientiere sich der DAX zum Wochenstart wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 15.480 Punkten verlaufe. Knapp über diesem längerfristigen Trendbarometer habe die DAX-Erholung am Freitag bei 15.515 Punkten geendet, und der Index sei wieder abgedreht. Letztlich habe der heimische Leitindex in der Vorwoche gut ein Prozent eingebüßt, im gesamten September seien es über drei Prozent gewesen. Das dritte Quartal 2023 sei damit kein gutes am deutschen Aktienmarkt gewesen. Der DAX habe in diesem Zeitraum 4,7 Prozent verloren und damit einen Teil der Gewinne des ersten Halbjahres eingebüßt. "Der Aktionär" präsentiere die größten Gewinner und Verlierer aus dem deutschen Leitindex in diesem Zeitraum.



Frische Konjunkturdaten könnten für Impulse sorgen. Am Montag würden zunächst Einkaufsmanager-Indices für die Industrie in der Euro-Zone und USA veröffentlicht, zwei Tage danach würden die Barometer für den Dienstleistungssektor folgen. Am morgigen Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, finde der Xetra-Handel regulär statt. Dann stünden Daten zu den offenen Stellen aus den USA im August und zur türkischen Inflation an. Unternehmensnachrichten seien ansonsten noch Mangelware.



Der DAX dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in das Schlussquartal starten. Nach dem schwachen September würden die Anleger auf einen goldenen Oktober setzen. Saisonal gesehen sei der neue Herbstmonat eine gute Zeit für Aktien. Passend dazu sei in den USA im US-Haushaltsstreit ein Shutdown vorerst abgewendet worden.