Vor dem Wochenende habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gelte, übersprungen. Eine künftig womöglich nicht mehr ganz so scharfe geldpolitische Gangart der US-Notenbank FED sowie überzeugende Geschäftszahlen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hätten die Anleger zuletzt ein Stück weit beruhigt.



Unter den Einzelwerten dürften Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) im Anlegerfokus stehen. Die hohen Energiepreise und trübere Konjunkturaussichten würden den Kunststoffkonzern noch vorsichtiger für 2022 machen. Der Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) habe am Wochenende seine Jahresziele wegen trüberer Konjunkturaussichten, hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten sowie verzögerter Kundenprojekte gesenkt. Starke Geschäfte in Amerika und Asien würden den Auto- und Industriezulieferer Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) dagegen optimistischer für das laufende Geschäftsjahr stimmen.



Neben einigen richtungweisenden Konjunkturdaten stünden noch weitere Unternehmenszahlen auf der Agenda.



(Mit Material von dpa-AFX) (01.08.2022/ac/a/m)







