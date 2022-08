Die taktische Bedeutung der Rede von Powell sollte allerdings auch nicht überbewertet werden. Bis zur nächsten FOMC-Sitzung am 20. und 21. September würden noch viele relevante Konjunkturdaten gemeldet. Die Anmerkungen des FED-Chefs würden somit zwar wohl schon Indikationen über die momentanen Denkprozesse innerhalb der US-Notenbank geben, die Märkte dürften aber auch nach seinem Auftritt wahrscheinlich nicht genau wissen, ob das FOMC die FED Funds Target Rate demnächst um 50 oder 75 Bp anheben werde. Die Existenz eines ausgeprägten Handlungsbedarfs bei der US-Notenbank sei aber wohl unumstritten.



In der jüngeren Vergangenheit seien an den internationalen Finanzmärkten größere Bedenken bezüglich des Wirtschaftswachstums in den USA aufgekeimt. Nachdem die noch vorläufigen BIP-Zahlen für das 2. Quartal inzwischen bereits eine "technische" Rezession in den Vereinigten Staaten anzeigen würden, würden sich die Anleger fragen, ob eventuell sogar ein stärkerer Einbruch der Wirtschaftsaktivität drohen könnte. Dies würde die Weltwirtschaft natürlich deutlicher belasten.



Nach Auffassung der Analysten der NORD/LB müsse es dazu nicht kommen. Allerdings spiele die US-Notenbank in diesem Kontext eine zentrale Rolle. Wenn das FOMC bei der sicherlich notwendigen Neuausrichtung seiner Geldpolitik über das Ziel hinausschießen sollte, würde in Nordamerika eine relativ scharfe Rezession drohen. Die FED sei sich dieser Tatsache jedoch bewusst. Da die Inflationsentwicklung in den USA perspektivisch eine größere Vorsicht bei den Notenbankern in Washington erlauben dürfte, müsse dieses negative Szenario somit nicht zwangsläufig eintreten.



Allerdings bestehe natürlich ein nicht zu unterschätzendes Restrisiko, welches die internationalen Aktienmärkte nach Ansicht der Analysten der NORD/LB aktuell nicht angemessen einpreisen würden. Dies gelte insbesondere für die US-Wertpapiere. So notiere das KGV des S&P auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2023 aktuell bei fast 17 - ein Wert, der fundamental betrachtet nur bei einem positiven Konjunkturverlauf günstig erscheinen dürfte.



Die globalen Aktienmärkte würden mit größeren Sorgen auf die weitere US-Geldpolitik blicken und würden fürchten, dass das FOMC den Bogen bei der Neuausrichtung seiner Geldpolitik überspannen könnte. In diesem Fall würde die Wirtschaft der Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Dieses Szenario werde vom S&P 500 wohl noch nicht angemessen eingepreist. Die Analysten der NORD/LB sähen den US-Leitindex zum Jahresende daher im Bereich von 3.800 Punkten. Entsprechend habe auch der DAX nach Erachten der Analysten der NORD/LB kein größeres Potenzial für Kursanstiege. Die Analysten der NORD/LB würden bei diesem Index einen Jahresendstand im Bereich des aktuellen Niveaus erwarten. (23.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung belastet inzwischen wieder vor allem die Sorge vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten die Kurse an den internationalen Aktienmärkten, so Tobias Basse und Volker Sack von der NORD/LB.Dabei gerate nun der US-Bundesstaat Wyoming in den Fokus der Anleger - eine eher abgelegene und ländlich geprägte Gegend, die in der Regel nur einmal im Jahr ins Blickfeld der Investoren rücke. Hier finde nämlich regelmäßig das Jackson Hole Symposium der Kansas City FED statt.Am Freitag werde der US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede anlässlich dieser Konferenz Leitlinien für die weitere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten vorgeben. Die Märkte würden einen recht "hawkishen" Auftritt Powells fürchten. Diese Sorgen seien durchaus begründet. Die noch immer viel zu hohen Inflationsraten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten würden den FED-Chef fast schon zu entsprechenden Kommentaren zwingen, was den US-Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) jüngst unter die Schwelle von 4.200 Zählern gedrückt und beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in Deutschland die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten wieder in den Fokus gerückt habe.