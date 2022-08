Ausblick: Der schwache Wochenstart zeige, dass es sich bei dem Kursrutsch vom Freitag nicht um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt habe. Damit sei die charttechnische Ausgangslage - trotz des bislang erfolgreichen Tests der 12.800er Marke - derzeit als angespannt zu werten.



Das Long-Szenario: Um einen ersten Impuls auf der Oberseite erzeugen zu können, sollte der DAX möglichst ohne Umwege über die 13.000er Barriere klettern und direkt im Anschluss auch über die beiden Widerstände bei 13.042 und 13.085 steigen. Sobald der Index diese Hürden per Tagesschluss überbiete, könnte es bis an die Volumenspitze bei 13.200/13.225 gehen. Darüber würden mit dem Mai-Tief bei 13.381 und dem Juli-Hoch bei 13.515 zwei weitere horizontale Widerstände warten, bevor es bei 13.600 um den nächsten Bremsbereich gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsse dagegen unverändert auf die 12.800er Haltezone geachtet werden. Nach einem Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte es anschließend zu einem Test der Unterstützung rund um 12.600 Punkte kommen. Auf diesem Niveau verlaufe aktuell auch die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals, weshalb ein Rückfall in den Trendkanal weitere Abwärtsimpulse freisetzen könnte. In der Folge müsste daher mit einem Rutsch an die markante Volumenspitze bei 12.375 gerechnet werden, wobei ein schneller Dip an die 12.000er Marke ebenfalls nicht auszuschließen wäre. (30.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es auch zum Start in die letzte August-Woche weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon mit dem Opening bei 12.838 Zählern habe der Index ein 133 Punkte breites Gap in den Chart gerissen und sei noch in der ersten Handelsstunde auf das Tagestief bei 12.758 Zählern gerutscht. Im weiteren Verlauf hätten die Blue Chips die Verluste jedoch etwas eindämmen und bis auf das Tageshoch bei 12.942 steigen können. Unter dem Strich sei es dem Index jedoch nicht gelungen, dem Verkaufsdruck zu entkommen; zur Schlussglocke habe sich das Aktienbarometer mit einem Minus von 0,6% bei 12.893 in den Feierabend verabschiedet.