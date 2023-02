Für Ernüchterung hätten enttäuschende Quartalsberichte zweier Schwergewichte der Tech-Branche gesorgt. Hinzu gekommen sei, dass der Arbeitsmarkt im Januar eine überraschende Stärke gezeigt habe. Dies versetze der zuletzt aufkeimenden Hoffnung, dass in der Geldpolitik bald wieder Lockerungen wahrscheinlich würden, einen Dämpfer. Die zinssensiblen Technologiewerte seien am Freitag wieder gemieden worden. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 1,79 Prozent auf 12.573,36 Punkte nach unten gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe um 0,38 Prozent auf 33.926,01 Punkte nachgegeben.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien seien ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe am Montag 0,7 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt hingegen um 1,4 Prozent nachgegeben und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um rund zwei Prozent gefallen.



Auf der Terminseite stehe zu Wochenbeginn der Auftragseingang der Industrie für Dezember in Deutschland auf dem Programm. Zudem gebe es ein paar Quartalszahlen. Es würden unter anderem Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) und Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) berichten. Im Fokus stehe zudem die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF). Hier habe die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks angekündigt. Zudem stehe Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) im Blickpunkt. Hier sei zuletzt eine Sammelklage gegen Firmenchef Elon Musk gescheitert. Zudem gebe es nach zahlreichen Preissenkungen in den USA nun eine erste Preisanhebung für das Model Y. Bei Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) werde das Analysehaus Jefferies optimistischer. Es habe das Kursziel von 400 auf 425 Dollar angehoben. Bei Bayer mache der aktivistische Investor Bluebell mehr Druck.



(Mit Material von dpa-AFX) (06.02.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholung im späten Handel am Freitag zeichnet sich am Montag im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angesichts wieder aufkommender Zinssorgen ein neuerlicher Rücksetzer ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf nun 15.344 Punkte.