Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte seit dem ca. 660-Punkte-Pullback von 17.000 zur Ausbruchshorizontale 16.290 wieder die Chance, den Anstieg von November fortzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei bisher gelungen, der DAX sei von 16.340 bis 16.921 gestiegen.Hauptvariante: Der DAX sei oberhalb von 16.625 aufwärts zu interpretieren. Jeder Pullback, der oberhalb von 16.625 ende, könne in neue Hochs verwandelt werden. Da die nachbörslichen US-Quartalszahlen nicht so gut angekommen seien, beginne der DAX heute erst mal schwächer, wobei sich der DAX auch an LVMH hätte ausrichten können, das nach Zahlen von 685 auf 720 EUR anspringe. Der DAX falle heute entweder bis 16.850 oder bis 16.785/16.760 und habe dann die Chance, abermals gegen den letzten kleinen Abwärtstrend bei 16.900 anzurennen. Bei Anstieg über 16.910/16.920 öffne sich heute der Weg zu 17.000 und 17.085. (26.01.2024/ac/a/m)